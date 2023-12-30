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Попкова Афимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попков Анемподист Кирилов

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Попков Филип Анемподистов

Отец ребёнка: Попков Анемподист Кирилов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: (Попкова) Елена Анемподистова

Отец ребёнка: Попков Анемподист Кирилов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: (Попкова) Маремьяна Анемподистова

Отец ребёнка: Попков Анемподист Кирилов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Попкова) Софья Анемподистова

Отец ребёнка: Попков Анемподист Кирилов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Попкова) Парасковья Анемподистова

Отец ребёнка: Попков Анемподист Кирилов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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