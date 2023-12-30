Попкова Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Попков Филип Анемподистов
Отец ребёнка: Попков Анемподист Кирилов
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: (Попкова) Елена Анемподистова
Отец ребёнка: Попков Анемподист Кирилов
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: (Попкова) Маремьяна Анемподистова
Отец ребёнка: Попков Анемподист Кирилов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Попкова) Софья Анемподистова
Отец ребёнка: Попков Анемподист Кирилов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Попкова) Парасковья Анемподистова
Отец ребёнка: Попков Анемподист Кирилов
Смерть
Неизвестно