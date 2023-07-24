Рыбников Иван Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Рыбников Константин Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Рыбников Артамон Иванович
Мать ребёнка: Рыбникова Анна Лукинична
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Рыбникова Анна Лукинична
Работа или профессия
Неизвестно
Бургомистр (купец)