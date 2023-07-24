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Рыбников Иван Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Рыбников Константин Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Рыбников Артамон Иванович

Мать ребёнка: Рыбникова Анна Лукинична

Рождение ребёнка
1742

Сын: Рыбников Иван Иванович

Мать ребёнка: Рыбникова Анна Лукинична

Работа или профессия
Неизвестно
Бургомистр (купец)