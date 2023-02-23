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Бледная Анна Катунина

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Место рождения

Село Сторожевое , Суджанский уезд , Курская губерния

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Сторожевое , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1783

Сын: Бледный Антон Константинович

Отец ребёнка: Бледный (на Службе С 1791) Константин Никифорович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Степанида Константиновна

Отец ребёнка: Бледный (на Службе С 1791) Константин Никифорович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Бледный Фома Константинович

Отец ребёнка: Бледный (на Службе С 1791) Константин Никифорович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бледный (на Службе С 1791) Константин Никифорович

Смерть
Неизвестно
Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
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