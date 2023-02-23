Бледная Анна Катунина
Место рожденияСело Сторожевое , Суджанский уезд , Курская губерния
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Сторожевое , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1783
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Степанида Константиновна
Отец ребёнка: Бледный (на Службе С 1791) Константин Никифорович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Бледный Фома Константинович
Отец ребёнка: Бледный (на Службе С 1791) Константин Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно