Сметанина Елизавета Александровна
Место рождения
Дата рождения02.09.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сметанин Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сметанин Николай
Отец ребёнка: не указан
Крещение
Неизвестно
Дер. Усово кр-на Ивана Федосеевича дочь Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сметанина Нина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно