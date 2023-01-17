Сметанина Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСметанина Елизавета Александровна

Сметанина Елизавета Александровна

avatar

Место рождения

Усово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.09.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1900

Отец: Сметанин Александр Иванович

Мать: Сметанина Анна Фоминична

Усово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сметанин Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сметанин Николай

Отец ребёнка: не указан

Крещение
Неизвестно
Дер. Усово кр-на Ивана Федосеевича дочь Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сметанина Нина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close