Молоствова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1923
Дата смерти12.10.2001
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1923
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андресенко Александр Андреевич
Смерть
12.10.2001