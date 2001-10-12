Молоствова Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молоствова Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1923

Дата смерти

12.10.2001

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1923

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андресенко Александр Андреевич

Смерть
12.10.2001
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