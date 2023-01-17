Киселев Алексей Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1887
Дата смертиМежду 1931 и 1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Гражданство
До 1887
Россия
Рождение
До 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
До 1887
Бракосочетание
До 1904
Жена: Киселева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
02.05.1908
Сын: Киселев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Киселева Анна Васильевна
Место жительства
По 1931
Работа или профессия
По 1931
Скорняк
Похороны
Между 1931 и 1932
Смерть
Между 1931 и 1932