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Киселев Алексей Афанасьевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

Между 1931 и 1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1888 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Гражданство
До 1887
Москва, город федерального значения Москва
Россия
Рождение
До 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
До 1887
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
До 1904

Жена: Киселева Анна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.05.1908

Сын: Киселев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Киселева Анна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1931
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
По 1931
Москва, город федерального значения Москва
Скорняк
Похороны
Между 1931 и 1932
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Между 1931 и 1932
Москва, город федерального значения Москва
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