Вдовин Андриан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Вдовин Иван Никифоров
Мать: Вдовина Елена
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Вдовина Марфа
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Вдовин Ион Андрианов
Мать ребёнка: Вдовина Гликерия
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: Вдовина Гликерия
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Вдовина Ксения Андрианова
Мать ребёнка: Вдовина Гликерия
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Вдовин Григорий Андрианов
Мать ребёнка: Вдовина Гликерия
Смерть
Неизвестно