Вдовин Андриан Иванов Около 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вдовин Андриан Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Вдовин Иван Никифоров

Мать: Вдовина Елена

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Вдовин Василий Андрианов

Мать ребёнка: Вдовина Марфа

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Вдовин Ион Андрианов

Мать ребёнка: Вдовина Гликерия

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Вдовин Иван Андрианов

Мать ребёнка: Вдовина Гликерия

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Вдовина Ксения Андрианова

Мать ребёнка: Вдовина Гликерия

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Вдовин Григорий Андрианов

Мать ребёнка: Вдовина Гликерия

Смерть
Неизвестно

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