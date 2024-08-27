Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Васильевна

Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентий Емельянович

Рождение ребёнка
26.12.1839 ст.

Дочь: Мелания Терентьевна

Отец ребёнка: Терентий Емельянович

Задубровье, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО Ф 627 оп 254 д 67 МК Спасского уезда 1839 Задубровье
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.