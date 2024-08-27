Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терентий Емельянович
Рождение ребёнка
26.12.1839 ст.
Дочь: Мелания Терентьевна
Отец ребёнка: Терентий Емельянович
Задубровье, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО Ф 627 оп 254 д 67 МК Спасского уезда 1839 Задубровье
Смерть
Неизвестно