Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Уланов Василий Федорович

Отец ребёнка: Уланова Федор Иванович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Уланова Федор Иванович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Уланов Иван Федорович

Отец ребёнка: Уланова Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уланова Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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