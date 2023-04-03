Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Уланова Федор Иванович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Уланова Федор Иванович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Уланова Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно