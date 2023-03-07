Бакулин Филипп Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1691
Дата смертиПосле 1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691
Отец: Бакулин Семен Якимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1715
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1720
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Бакулин Терентий Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1744