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Бакулин Филипп Семенов

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Место рождения

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1691

Дата смерти

После 1744

Пол

Мужской

Отец

Около 1665 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691

Отец: Бакулин Семен Якимов

Мать: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Бакулин Артемий Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Бакулин Василий Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Бакулин Терентий Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Бакулин Никита Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1744
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