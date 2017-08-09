Лебедева (Балагурова) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения21.11.1921
Дата смерти09.08.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1946
Сын: Лебедев Владимир Константинович
Отец ребёнка: Лебедев Константин Иванович
Рождение ребёнка
26.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Константин Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Константин Иванович
Смерть
09.08.2017
Тольятти, Тольятти, Самарская область