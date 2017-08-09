Лебедева (Балагурова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Балагурова) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Грибино, Горковская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

21.11.1921

Дата смерти

09.08.2017

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

Около 1893 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
21.11.1921

Отец: Балагуров Михаил Васильевич

Мать: Балагурова (Козлова) Зинаида Дмитриевна

Грибино, Горковская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Константин Иванович

Рождение ребёнка
12.11.1946

Сын: Лебедев Владимир Константинович

Отец ребёнка: Лебедев Константин Иванович

Романово, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Константин Иванович

Романово, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Константин Иванович

Романово, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
09.08.2017
Тольятти, Тольятти, Самарская область

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