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Васильев Владимир Михайлович

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Место рождения

Вичуга, Вичуга, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Васильева Евдокия Ивановна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Васильев Николай Владимирович

Мать ребёнка: Васильева Надежда Александровна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Васильев Борис Владимирович

Мать ребёнка: Васильева Надежда Александровна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Васильев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Васильева Надежда Александровна

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Тимофеева Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Васильева Надежда Александровна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Васильев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Васильева Надежда Александровна

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Васильев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Васильева Надежда Александровна

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Васильева Елена Владимировна

Мать ребёнка: Васильева Надежда Александровна

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Надежда Александровна

Смерть
Неизвестно
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