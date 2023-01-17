Васильев Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1902
Сын: Васильев Николай Владимирович
Мать ребёнка: Васильева Надежда Александровна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Васильев Борис Владимирович
Мать ребёнка: Васильева Надежда Александровна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Васильев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Васильева Надежда Александровна
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Тимофеева Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Васильева Надежда Александровна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Васильев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Васильева Надежда Александровна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Васильев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Васильева Надежда Александровна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Васильева Елена Владимировна
Мать ребёнка: Васильева Надежда Александровна
Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно