Кирсанкин Петр Леонидович
Место рожденияСССР Омская обл.,Сорокинский р-н с.Лопатка
Дата рождения1918
Дата смерти07.12.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Кирсанкин Леонид Павлович
Мать: ?
СССР Омская обл.,Сорокинский р-н с.Лопатка
Военная служба
С 1941 по 07.12.1944
Призван Сорокинским РВК Омской обл.,СССР ст.сержант 50 мсп 50 тд 50 омп
Ранение
01.11.1944
ЭГ-1038 , пулевое ранение теменной обл.,
Смерть
07.12.1944
ЦАМО РФ . - 58-18003-13
Захоронение (военное)
08.12.1944
Православное кладбище, могила 23
Похороны
После 1944
Страна захоронения Польша Регион захоронения Мазовецкое воев. Номер захоронения в ВМЦ З48-279 Место захоронения г. Седльце, ул. Зельна Дата создания современного места захоронения __.__.1945 Дата посл... Показать все