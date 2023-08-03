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Кирсанкин Петр Леонидович

Место рождения

СССР Омская обл.,Сорокинский р-н с.Лопатка

Дата рождения

1918

Дата смерти

07.12.1944

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Кирсанкин Леонид Павлович

Мать: ?

СССР Омская обл.,Сорокинский р-н с.Лопатка
Военная служба
С 1941 по 07.12.1944
Призван Сорокинским РВК Омской обл.,СССР ст.сержант 50 мсп 50 тд 50 омп
Ранение
01.11.1944
ЭГ-1038 , пулевое ранение теменной обл.,
Смерть
07.12.1944
ЦАМО РФ . - 58-18003-13
Захоронение (военное)
08.12.1944
Православное кладбище, могила 23
Похороны
После 1944
Страна захоронения Польша Регион захоронения Мазовецкое воев. Номер захоронения в ВМЦ З48-279 Место захоронения г. Седльце, ул. Зельна Дата создания современного места захоронения __.__.1945 Дата посл... Показать все