Кузугашева (Гребнева) Светлана
Место рожденияс.Полдневица Кировской обл
Дата рождения01.01.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1948
Отец: Гребнев Анатолий
Мать: Кубышкина (гребнева) Зоя
с.Полдневица Кировской обл
Образование
С ?.09.1955 по ?.09.1960
восьмилетняя школа с.Полдневица Кировская обл
Образование
С ?.09.1960 по ?.06.1965
среднняя школа №4 г.Канск
среднее
Работа или профессия
С 1967
с.Аскиз
бухгалтер
Рождение ребёнка
07.03.1968
Сын: Ракчинский Игорь
Отец ребёнка: не указан
Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.05.1971
Дочь: Гладкова Полина
Отец ребёнка: не указан
с.Аскиз Хакассия
Бракосочетание
01.01.1972
Муж: не указан
с.Аскиз Хакассия
Работа или профессия
С 1980
г.Абакан
бухгалтер
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно