Кузугашева (Гребнева) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузугашева (Гребнева) Светлана

Место рождения

с.Полдневица Кировской обл

Дата рождения

01.01.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1948

Отец: Гребнев Анатолий

Мать: Кубышкина (гребнева) Зоя

с.Полдневица Кировской обл
Образование
С ?.09.1955 по ?.09.1960
восьмилетняя школа с.Полдневица Кировская обл
Образование
С ?.09.1960 по ?.06.1965
среднняя школа №4 г.Канск
среднее
Работа или профессия
С 1967
с.Аскиз
бухгалтер
Рождение ребёнка
07.03.1968

Сын: Ракчинский Игорь

Отец ребёнка: не указан

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.05.1971

Дочь: Гладкова Полина

Отец ребёнка: не указан

с.Аскиз Хакассия
Бракосочетание
01.01.1972

Муж: не указан

с.Аскиз Хакассия
Работа или профессия
С 1980
г.Абакан
бухгалтер
Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
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