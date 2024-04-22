Гусев Кирилл Прокопиевич
Место рождения
Дата рождения05.05.1901
Дата смерти05.03.1953
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1901
Отец: Гусев Прокопий Косьмин
Мать: Гуськова Марфа Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гусева Акулина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голикова Александра Кирилловна
Мать ребёнка: Гусева Акулина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Акулина Фёдоровна
Смерть
05.03.1953