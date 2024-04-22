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Гусев Кирилл Прокопиевич

Место рождения

Избное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.05.1901

Дата смерти

05.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1901

Отец: Гусев Прокопий Косьмин

Мать: Гуськова Марфа Васильева

Избное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Николай Кириллович

Мать ребёнка: Гусева Акулина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голикова Александра Кирилловна

Мать ребёнка: Гусева Акулина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Акулина Фёдоровна

Смерть
05.03.1953
Избное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
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