Очкина (Ливеринова) Вера Кирилловна
Место рожденияСССР, Кустанайская обл, Орджоникидзевский р-н, с. Адаевка
Дата рождения10.06.1922
Дата смерти22.12.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1922
СССР, Кустанайская обл, Орджоникидзевский р-н, с. Адаевка
Рождение ребёнка
25.02.1950
Сын: Телюков Евгений Витальевич
Отец ребёнка: Телюков Виталий Яковлевич
Карталы
Рождение ребёнка
25.04.1956
Сын: Телюков Александр Витальевич
Отец ребёнка: Телюков Виталий Яковлевич
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.2015
Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кунцевское