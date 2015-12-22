Очкина (Ливеринова) Вера Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Очкина (Ливеринова) Вера Кирилловна

Место рождения

СССР, Кустанайская обл, Орджоникидзевский р-н, с. Адаевка

Дата рождения

10.06.1922

Дата смерти

22.12.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1922

Отец: Ливеринов Кирилл Петрович

Мать: Ливеринова Ольга Максимовна

СССР, Кустанайская обл, Орджоникидзевский р-н, с. Адаевка
Рождение ребёнка
25.02.1950

Сын: Телюков Евгений Витальевич

Отец ребёнка: Телюков Виталий Яковлевич

Карталы
Рождение ребёнка
25.04.1956

Сын: Телюков Александр Витальевич

Отец ребёнка: Телюков Виталий Яковлевич

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Очкин Борис Романович

Развод
Неизвестно

Муж: Телюков Виталий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Виталий Яковлевич

Смерть
22.12.2015
Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кунцевское
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