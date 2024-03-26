Сидоров Даниил Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.06.1889 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1883 ст.
Дочь: Летова (Сидорова) Дарья Данилова
Мать ребёнка: Сидорова Екатерина Никифорова
Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
10.06.1889 ст.