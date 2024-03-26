Сидоров Даниил Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Даниил Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.06.1889 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1883 ст.

Дочь: Летова (Сидорова) Дарья Данилова

Мать ребёнка: Сидорова Екатерина Никифорова

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
10.06.1889 ст.

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