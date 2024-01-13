Богач (Рябцева) Евдакия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богач (Рябцева) Евдакия Филипповна

Место рождения

д. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рябцев Филипп Ильич

Мать: Рябцева Александра Фёдоровна

д. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1930

Сын: Богач Михаил

Отец ребёнка: Богач Ефим Андреевич

д. Новосёлки, Стародорожский район, Минская область, БССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Ефимовна

Отец ребёнка: Богач Ефим Андреевич

д. Новосёлки, Стародорожский район, Минская область, БССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богач Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Богач Ефим Андреевич

д. Новосёлки, Стародорожский район, Минская область, БССР
Смерть
1949
д. Новосёлки, Стародорожский район, Минская область, БССР
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