Богач (Рябцева) Евдакия Филипповна
Место рожденияд. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1949
ПолЖенский
Отец
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Рождение
Неизвестно
Отец: Рябцев Филипп Ильич
д. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1930
Сын: Богач Михаил
Отец ребёнка: Богач Ефим Андреевич
д. Новосёлки, Стародорожский район, Минская область, БССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Ефимовна
Отец ребёнка: Богач Ефим Андреевич
д. Новосёлки, Стародорожский район, Минская область, БССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Богач Ефим Андреевич
д. Новосёлки, Стародорожский район, Минская область, БССР
Смерть
1949
д. Новосёлки, Стародорожский район, Минская область, БССР