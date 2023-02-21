Кугук Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1952
Отец: Кугук Илья
Мать: Кугук Елизавета
Рождение ребёнка
07.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долотова Тамара Илларионовна
с. Урожайное, Амурская область
Рождение ребёнка
31.08.1978
Дочь: Кугук Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Долотова Тамара Илларионовна
село Урожайное, Амурская область
Смерть
Неизвестно