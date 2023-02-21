Кугук Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кугук Владимир Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1952

Отец: Кугук Илья

Мать: Кугук Елизавета

Рождение ребёнка
07.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долотова Тамара Илларионовна

с. Урожайное, Амурская область
Рождение ребёнка
31.08.1978

Дочь: Кугук Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Долотова Тамара Илларионовна

село Урожайное, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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