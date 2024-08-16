Кармадонов Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1994
Дочь: Шефер (Кармадонова) Дарья Игоревна
Мать ребёнка: Кармадонова (Каминских) Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
11.04.2007
Сын: Кармадонов Данила Игоревич
Мать ребёнка: Кармадонова (Каминских) Светлана Николаевна