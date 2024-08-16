Кармадонов Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКармадонов Игорь

Кармадонов Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1994

Дочь: Шефер (Кармадонова) Дарья Игоревна

Мать ребёнка: Кармадонова (Каминских) Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
11.04.2007

Сын: Кармадонов Данила Игоревич

Мать ребёнка: Кармадонова (Каминских) Светлана Николаевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.