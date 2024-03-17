(Турова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Турова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туров Петр Павлович

Отец ребёнка: Туров Павел Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туров Леонид Павлович

Отец ребёнка: Туров Павел Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Данилова) Вера Павловна

Отец ребёнка: Туров Павел Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баева) Валентина Павловна

Отец ребёнка: Туров Павел Кондратьевич

Рождение ребёнка
18.03.1924

Дочь: (Воробьева) Раиса Павловна

Отец ребёнка: Туров Павел Кондратьевич

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