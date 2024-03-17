(Турова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туров Петр Павлович
Отец ребёнка: Туров Павел Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Туров Павел Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Данилова) Вера Павловна
Отец ребёнка: Туров Павел Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баева) Валентина Павловна
Отец ребёнка: Туров Павел Кондратьевич
Рождение ребёнка
18.03.1924
Дочь: (Воробьева) Раиса Павловна
Отец ребёнка: Туров Павел Кондратьевич