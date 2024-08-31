Четверикова Марфа Аникеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четверикова Марфа Аникеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Четвериков Спиридон Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Четверикова Анна Спиридоновна

Отец ребёнка: Четвериков Спиридон Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Четвериков Матвей Спиридонович

Отец ребёнка: Четвериков Спиридон Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Четверикова Федосья Спиридоновна

Отец ребёнка: Четвериков Спиридон Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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