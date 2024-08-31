Четверикова Марфа Аникеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Четверикова Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Четвериков Спиридон Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Четвериков Матвей Спиридонович
Отец ребёнка: Четвериков Спиридон Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Четверикова Федосья Спиридоновна
Отец ребёнка: Четвериков Спиридон Григорьевич
Смерть
Неизвестно