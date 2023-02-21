Поздняя (Шейкина) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1901 ст.
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг Он первым браком Она первым браком По жениху Тимофей Федоров... Показать все
Рождение ребёнка
27.09.1903 ст.
Дочь: Поздняя Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Поздний Петр Григорьевич
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Рождение ребёнка
01.08.1905 ст.
Отец ребёнка: Поздний Петр Григорьевич
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
12.09.1909 ст.
Отец ребёнка: Поздний Петр Григорьевич
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы.
Рождение ребёнка
28.09.1911 ст.
Отец ребёнка: Поздний Петр Григорьевич
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы.
Смерть
Неизвестно