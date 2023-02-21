Поздняя (Шейкина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздняя (Шейкина) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1901 ст.

Муж: Поздний Петр Григорьевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг Он первым браком Она первым браком По жениху Тимофей Федоров... Показать все
Рождение ребёнка
27.09.1903 ст.

Дочь: Поздняя Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Поздний Петр Григорьевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Рождение ребёнка
01.08.1905 ст.

Сын: Поздний Василий Петрович

Отец ребёнка: Поздний Петр Григорьевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
12.09.1909 ст.

Сын: Поздний Иван Петрович

Отец ребёнка: Поздний Петр Григорьевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы.
Рождение ребёнка
28.09.1911 ст.

Сын: Поздний Сергей Петрович

Отец ребёнка: Поздний Петр Григорьевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы.
Смерть
Неизвестно
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