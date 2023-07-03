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Канев Федор Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1972

Отец: не указан

Мать: Канева Юлия Давидовна