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Канев Федор Валентинович
Канев Федор Валентинович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.07.1972
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Канева (Артеева) Юлия Давидовна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1972
Отец: не указан
Мать:
Канева Юлия Давидовна
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