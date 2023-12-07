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Миль Бруннер Урих Анна Фридриховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1898

Дата смерти

09.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1898

Отец: Урих Фридрих

Мать: Франк Урих Рау Лизавета Готлибовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бруннер Давыд Готфридович

Рождение ребёнка
10.10.1918

Дочь: Гофман Бруннер Лидия Давыдовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.08.1933

Дочь: Аношина Миль Мария Карловна

Отец ребёнка: Миль Карл Яковлевич

Смерть
09.06.1984

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