Миль Бруннер Урих Анна Фридриховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1898
Дата смерти09.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1898
Отец: Урих Фридрих
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1918
Дочь: Гофман Бруннер Лидия Давыдовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.08.1933
Дочь: Аношина Миль Мария Карловна
Отец ребёнка: Миль Карл Яковлевич
Смерть
09.06.1984