Сергей Викулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Викул Михайлович
Мать: Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Степанида Сергеевна
Мать ребёнка: Ксения Емельяновна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Акулина Сергеевна
Мать ребёнка: Ксения Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Емельяновна
Смерть
Неизвестно