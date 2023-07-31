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Сергей Викулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Викул Михайлович

Мать: Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Степанида Сергеевна

Мать ребёнка: Ксения Емельяновна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Акулина Сергеевна

Мать ребёнка: Ксения Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Емельяновна

Смерть
Неизвестно