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Куликов Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1912

Дата смерти

13.06.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1912

Отец: Куликов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1950

Дочь: Власова Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Куликова Елена Андреевна

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Елена Андреевна

Смерть
13.06.2004