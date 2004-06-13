Куликов Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1912
Дата смерти13.06.2004
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1912
Отец: Куликов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1950
Дочь: Власова Людмила Дмитриевна
Мать ребёнка: Куликова Елена Андреевна
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Елена Андреевна
Смерть
13.06.2004