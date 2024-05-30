Еремина (--) Авдотья Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремина (--) Авдотья Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремин Григорий

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Еремина Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Еремин Григорий

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Еремина Акулина Григорьевна

Отец ребёнка: Еремин Григорий

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Еремин Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Еремин Григорий

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Еремин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Еремин Григорий

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1789
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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