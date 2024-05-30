Еремина (--) Авдотья Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еремин Григорий
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Еремина Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Еремин Григорий
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Еремина Акулина Григорьевна
Отец ребёнка: Еремин Григорий
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Еремин Григорий
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Еремин Григорий
Смерть
1789