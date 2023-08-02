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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Янатьев Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Янатьев Николай Федорович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Чартанова Матрена Николаевна

Отец ребёнка: Янатьев Николай Федорович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Янатьев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Янатьев Николай Федорович