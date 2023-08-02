?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Янатьев Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Янатьев Николай Федорович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Чартанова Матрена Николаевна
Отец ребёнка: Янатьев Николай Федорович
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Янатьев Николай Федорович