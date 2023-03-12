Берло (Щуровская) Татьяна Опанасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берло (Щуровская) Татьяна Опанасовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щуровский Афанасий

Мать: не указана

Отчество только в ГУК Фамилия в МРМ: Щуровчанка, отцовство предположительное.
Рождение ребёнка
1680

Сын: Берло епископ (Андрей)

Отец ребёнка: Берло Иван Дмитриевич

Панфилы, Київська область
конец 1670-начало 1680-х гг МРМ: в миру "Андрей Иванович"Происходил из незнатного дворянства.(http://ru.rodovid.org/wk/Запись:254770) | Яготинская сотня
Развод
Неизвестно

Муж: Берло Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Ивановна

Отец ребёнка: Берло Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берло Иван Дмитриевич

вторые браки обоих супругов, в первом Т.О. была за Павлом Рустановичем (МРМ)
Смерть
Неизвестно
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