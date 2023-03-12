Берло (Щуровская) Татьяна Опанасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щуровский Афанасий
Мать: не указана
Отчество только в ГУК Фамилия в МРМ: Щуровчанка, отцовство предположительное.
Рождение ребёнка
1680
Отец ребёнка: Берло Иван Дмитриевич
Панфилы, Київська область
конец 1670-начало 1680-х гг МРМ: в миру "Андрей Иванович"Происходил из незнатного дворянства.(http://ru.rodovid.org/wk/Запись:254770) | Яготинская сотня
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Ивановна
Отец ребёнка: Берло Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
вторые браки обоих супругов, в первом Т.О. была за Павлом Рустановичем (МРМ)
Смерть
Неизвестно