Макарова Варвара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Макаров Микула Родионович
Отец ребёнка: Макаров Родион Иванович
д. Макарово, Пиштанская волость, Яранский уезд
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Марфа Родионовна
Отец ребёнка: Макаров Родион Иванович
д. Макарово, Пиштанская волость, Яранский уезд
Рождение ребёнка
1747
Сын: Макаров Михаил Родионович
Отец ребёнка: Макаров Родион Иванович
д. Макарово, Пиштанская волость, Яранский уезд
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Макаров Родион Иванович
д. Макарово, Пиштанская волость, Яранский уезд
Рождение ребёнка
1748
Сын: Макаров Филипп Родионович
Отец ребёнка: Макаров Родион Иванович
д. Макарово, Пиштанская волость, Яранский уезд
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Прасковья Родионовна
Отец ребёнка: Макаров Родион Иванович
д. Макарово, Пиштанская волость, Яранский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно