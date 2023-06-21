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Макарова Варвара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Макаров Микула Родионович

Отец ребёнка: Макаров Родион Иванович

д. Макарово, Пиштанская волость, Яранский уезд
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Марфа Родионовна

Отец ребёнка: Макаров Родион Иванович

д. Макарово, Пиштанская волость, Яранский уезд
Рождение ребёнка
1747

Сын: Макаров Михаил Родионович

Отец ребёнка: Макаров Родион Иванович

д. Макарово, Пиштанская волость, Яранский уезд
Рождение ребёнка
1747

Сын: Макаров Иван Родионович

Отец ребёнка: Макаров Родион Иванович

д. Макарово, Пиштанская волость, Яранский уезд
Рождение ребёнка
1748

Сын: Макаров Филипп Родионович

Отец ребёнка: Макаров Родион Иванович

д. Макарово, Пиштанская волость, Яранский уезд
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Прасковья Родионовна

Отец ребёнка: Макаров Родион Иванович

д. Макарово, Пиштанская волость, Яранский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Родион Иванович

Смерть
Неизвестно