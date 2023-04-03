Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдор Иванович
Мать ребёнка: не указана