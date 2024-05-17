Нефёдов Николай
Место рожденияд. Натальевка-2 Умётского района Тамбовской области Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нефёдов Степан
д. Натальевка-2 Умётского района Тамбовской области Россия
Родина предков по отцу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нефёдова Раиса
д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
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Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нефёдова Раиса
д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
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Смерть
Неизвестно
д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Похороны
Неизвестно
с. Оржевка Умётского района Тамбовской области