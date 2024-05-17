Нефёдов Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНефёдов Николай

Нефёдов Николай

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Место рождения

д. Натальевка-2 Умётского района Тамбовской области Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нефёдов Степан

Мать: Нефёдова (Халева) Наталья

д. Натальевка-2 Умётского района Тамбовской области Россия
Родина предков по отцу
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нефёдова Раиса

д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
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Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нефёдова Раиса

д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Похороны
Неизвестно
с. Оржевка Умётского района Тамбовской области

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