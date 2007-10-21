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Паушкин Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1927

Дата смерти

21.10.2007

Пол

Мужской

Добавил:

лП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1927

Отец: Паушкин Николай Федорович

Мать: Вертьянова Ефимия Семеновна

Рождение ребёнка
18.04.1949

Дочь: Паушкина Сафонова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Плюшина Паушкина Нина николаевна

Рождение ребёнка
18.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плюшина Паушкина Нина николаевна

Смерть
21.10.2007

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