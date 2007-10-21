Паушкин Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1927
Дата смерти21.10.2007
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1927
Рождение ребёнка
18.04.1949
Дочь: Паушкина Сафонова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Плюшина Паушкина Нина николаевна
Рождение ребёнка
18.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плюшина Паушкина Нина николаевна
Смерть
21.10.2007