Можаева (Гущина) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Можаева (Гущина) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Скворцова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Можаев Михаил Флорович

Абашкино, Ульянинская волость, Бронницкий уезд
Смерть
Неизвестно
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