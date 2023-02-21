Осипова (Иванова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1928
Дата смерти2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1953
брак зарегистрирован Таушкасинским сельским советом Цивильского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
10.04.1960
Отец ребёнка: Осипов Василий Петрович
Торваши, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Васильевна
Отец ребёнка: Осипов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Осипов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Осипов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Осипов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Осипов Василий Петрович
Смерть
2000