Осипова (Иванова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Иванова) Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1928

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1953

Муж: Осипов Василий Петрович

брак зарегистрирован Таушкасинским сельским советом Цивильского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
10.04.1960

Сын: Осипов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Осипов Василий Петрович

Торваши, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Васильевна

Отец ребёнка: Осипов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Осипов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Осипов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Вадим Васильевич

Отец ребёнка: Осипов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Осипов Василий Петрович

Смерть
2000
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