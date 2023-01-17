Сорокина (Козлова) Клавдия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения16.05.1907
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1907
Отец: Козлов Тимофей Матвеев
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Сорокин Никита Иванович
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
09.07.1935
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Сорокин Никита Иванович
Смерть
1985