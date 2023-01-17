Сорокина (Козлова) Клавдия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Козлова) Клавдия Тимофеевна

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Место рождения

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

16.05.1907

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

1929 г.р.
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1940 г.р.

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1907

Отец: Козлов Тимофей Матвеев

Мать: Козлова Наталья Николаева

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Сорокин Виктор Никитич

Отец ребёнка: Сорокин Никита Иванович

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Никита Иванович

Рождение ребёнка
09.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Никита Иванович

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Никита Иванович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Сорокин Анатолий Никитич

Отец ребёнка: Сорокин Никита Иванович

Смерть
1985
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