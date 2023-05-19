Дария Дамианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Дамианова

Место рождения

Титовка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Дамиан Тимофеев

Мать: ?

Титовка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марина Маркелова

Отец ребёнка: Маркел Онуфриев

Титовка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Евсей Маркелов

Отец ребёнка: Маркел Онуфриев

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Елена Маркелова

Отец ребёнка: Маркел Онуфриев

Рождение ребёнка
1868

Сын: Федор Маркелов

Отец ребёнка: Маркел Онуфриев

Смерть
Неизвестно
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