Дария Дамианова
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Дамиан Тимофеев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марина Маркелова
Отец ребёнка: Маркел Онуфриев
Рождение ребёнка
1859
Сын: Евсей Маркелов
Отец ребёнка: Маркел Онуфриев
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Елена Маркелова
Отец ребёнка: Маркел Онуфриев
Рождение ребёнка
1868
Сын: Федор Маркелов
Отец ребёнка: Маркел Онуфриев
Смерть
Неизвестно