Мерзлякова Возможно Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзлякова Возможно Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ильина Зиновья Владимировна

Отец ребёнка: Ильин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
25.12.1916

Сын: Ильин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Ильин Владимир Александрович

Смерть
1965