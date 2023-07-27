Мерзлякова Возможно Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ильина Зиновья Владимировна
Отец ребёнка: Ильин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
25.12.1916
Сын: Ильин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Ильин Владимир Александрович
Смерть
1965