Юдинцев Анатолий Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдинцев Анатолий Аркадьевич

Юдинцев Анатолий Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юдинцев Аркадий Федорович

Мать: Юдинцева Анна Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдинцев Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Юдинцева Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдинцев Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Юдинцева Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдинцева Тамара

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close