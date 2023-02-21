Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.10.1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домника

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуприн Иоаким

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.10.1886
Новые Кайдаки, Днепропетровск
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