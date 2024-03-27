Сяитов Хайрулла Хайбулла Улы
Место рожденияс. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Сеитов Хайбулла
Мать: Махтюмя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сяитов Абдулхарис Хайрулла Улы
Мать ребёнка: (Ибрагимова) Амина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сяитова) Файля Хайрулловна
Мать ребёнка: (Ибрагимова) Амина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сяитова) Кадрия Хайрулловна
Мать ребёнка: (Ибрагимова) Амина
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ибрагимова) Амина
Смерть
Неизвестно