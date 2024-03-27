Сяитов Хайрулла Хайбулла Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСяитов Хайрулла Хайбулла Улы

Сяитов Хайрулла Хайбулла Улы

Место рождения

с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Сеитов Хайбулла

Мать: Махтюмя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сяитов Абдулхарис Хайрулла Улы

Мать ребёнка: (Ибрагимова) Амина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сяитова) Файля Хайрулловна

Мать ребёнка: (Ибрагимова) Амина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сяитова) Кадрия Хайрулловна

Мать ребёнка: (Ибрагимова) Амина

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ибрагимова) Амина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.