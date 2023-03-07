Коноплева (Сергеева) Анна Сергеева
Место рождения
Дата рождения25.04.1914
Дата смерти17.05.1986
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1914
Отец: Сергеев Антон Михайлович
Мать: Сергеева Анна
Рождение ребёнка
16.10.1936
Дочь: Каптур Нина
Отец ребёнка: Коноплев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
01.01.1941
Дочь: Роговец Тамара
Отец ребёнка: Коноплев Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.1986