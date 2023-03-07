Коноплева (Сергеева) Анна Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоноплева (Сергеева) Анна Сергеева

Коноплева (Сергеева) Анна Сергеева

avatar

Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

25.04.1914

Дата смерти

17.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1914

Отец: Сергеев Антон Михайлович

Мать: Сергеева Анна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.10.1936

Дочь: Каптур Нина

Отец ребёнка: Коноплев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
01.01.1941

Дочь: Роговец Тамара

Отец ребёнка: Коноплев Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коноплев Николай Алексеевич

Смерть
17.05.1986
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close