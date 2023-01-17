Мецлер (Шмидт) Амалия Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мецлер (Шмидт) Амалия Карловна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

14.05.1861

Дата смерти

04.11.1922

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1861
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
26.01.1879

Муж: Мецлер Александр Михайлович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
10.08.1883

Сын: Мецлер Иохaннес Александрович

Отец ребёнка: Мецлер Александр Михайлович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
02.01.1885

Дочь: Герхардт Лидия Александровна

Отец ребёнка: Мецлер Александр Михайлович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1889

Сын: Мецлер Вильгельм Александрович

Отец ребёнка: Мецлер Александр Михайлович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
04.09.1893

Сын: Мецлер Давид Александрович

Отец ребёнка: Мецлер Александр Михайлович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1896

Сын: Мецлер Юлиус Александрович

Отец ребёнка: Мецлер Александр Михайлович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
26.12.1897

Дочь: Колесникова Анна Александровна

Отец ребёнка: Мецлер Александр Михайлович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
08.05.1900

Дочь: Булгакова София Александровна

Отец ребёнка: Мецлер Александр Михайлович

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
04.11.1922
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
До 1922
Самара, Самара, Самарская область
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