Мецлер (Шмидт) Амалия Карловна
Место рождения
Дата рождения14.05.1861
Дата смерти04.11.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1861
Бракосочетание
26.01.1879
Рождение ребёнка
10.08.1883
Сын: Мецлер Иохaннес Александрович
Отец ребёнка: Мецлер Александр Михайлович
Рождение ребёнка
02.01.1885
Дочь: Герхардт Лидия Александровна
Отец ребёнка: Мецлер Александр Михайлович
Рождение ребёнка
20.07.1889
Сын: Мецлер Вильгельм Александрович
Отец ребёнка: Мецлер Александр Михайлович
Рождение ребёнка
04.09.1893
Сын: Мецлер Давид Александрович
Отец ребёнка: Мецлер Александр Михайлович
Рождение ребёнка
03.01.1896
Сын: Мецлер Юлиус Александрович
Отец ребёнка: Мецлер Александр Михайлович
Рождение ребёнка
26.12.1897
Дочь: Колесникова Анна Александровна
Отец ребёнка: Мецлер Александр Михайлович
Рождение ребёнка
08.05.1900
Дочь: Булгакова София Александровна
Отец ребёнка: Мецлер Александр Михайлович
Смерть
04.11.1922
Место жительства
До 1922