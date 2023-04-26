Матвиенко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвиенко Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1960

Дата смерти

Около 2005

Пол

Мужской

Отец

Около 1918 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1960

Отец: Матвиенко Борис

Мать: Матвиенко Ольга

Рождение ребёнка
11.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.08.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2005
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