Стрельцов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Анастасия Семёновна

Рождение ребёнка
30.04.1949

Дочь: Родионова (Стрельцова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Стрельцова Анастасия Семёновна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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