Стрельцов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.1949
Дочь: Родионова (Стрельцова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Стрельцова Анастасия Семёновна
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно