Пономарёв Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёв Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарёв Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Ятульчик Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шило (Антропова) Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Ятульчик Ольга Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ятульчик Ольга Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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