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Афанасьев Константин Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Афонасьев Емеля

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1935

Сын: Афонасьев Иван Константинович

Мать ребёнка: Афонасьева Ольга Трофимовна

Рождение ребёнка
24.04.1941

Дочь: Волкова Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Афонасьева Ольга Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонасьев Леонид Константинович

Мать ребёнка: Афонасьева Ольга Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонасьев Николай Константинович

Мать ребёнка: Афонасьева Ольга Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афонасьева Нина Константиновна

Мать ребёнка: Афонасьева Ольга Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афонасьева Юдина Анна Константиновна

Мать ребёнка: Афонасьева Ольга Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афонасьева Сартакова - Константиновна

Мать ребёнка: Афонасьева Ольга Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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