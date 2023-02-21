Афанасьев Константин Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Афонасьев Емеля
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1935
Сын: Афонасьев Иван Константинович
Мать ребёнка: Афонасьева Ольга Трофимовна
Рождение ребёнка
24.04.1941
Дочь: Волкова Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Афонасьева Ольга Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонасьев Леонид Константинович
Мать ребёнка: Афонасьева Ольга Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонасьев Николай Константинович
Мать ребёнка: Афонасьева Ольга Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афонасьева Нина Константиновна
Мать ребёнка: Афонасьева Ольга Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афонасьева Юдина Анна Константиновна
Мать ребёнка: Афонасьева Ольга Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афонасьева Сартакова - Константиновна
Мать ребёнка: Афонасьева Ольга Трофимовна
Смерть
Неизвестно