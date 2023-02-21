Яськов Когнстантин Вас.
Место рожденияг. Киев
Дата рождения16.04.1912
Дата смерти02.02.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Киев
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яськова Мария
Нижний Тагил, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яськова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алабушева Ольга
Мать ребёнка: Яськова Мария
Смерть
02.02.1994
Нижний Тагил, Россия