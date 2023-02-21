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Яськов Когнстантин Вас.

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Место рождения

г. Киев

Дата рождения

16.04.1912

Дата смерти

02.02.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Киев
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яськова Мария

Нижний Тагил, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яськова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алабушева Ольга

Мать ребёнка: Яськова Мария

Смерть
02.02.1994
Нижний Тагил, Россия
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