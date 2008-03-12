Мятишкина Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМятишкина Анна Дмитриевна

Мятишкина Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.2008

Отец: не указан

Мать: Внуковская Наталья Владимировна